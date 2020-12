115 Tote in 24 Stunden: BAG meldet 4786 positive Tests

(wap) Nachdem das BAG am Dienstag 3802 Ansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet hatte, meldete es am Mittwoch 4786 Neuinfektionen. Innerhalb von 24 Stunden mussten zudem 230 Patienten hospitalisiert werden, am Dienstag waren es 226 gewesen. Auch bei den Todesfällen bleiben die Zahlen weiterhin hoch: Am Mittwoch meldet das BAG zusätzliche 115 Verstorbene in Zusammenhang mit einer bestätigten Coronavirusinfektion. Am Dienstag waren 107 Tote gemeldet worden.

Insgesamt wurden dem BAG seit Dienstag zusätzliche 26'914 Tests gemeldet. Die Positivitätsrate beträgt damit rund 17,8 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation WHO nennt eine Testpositivität von 5 Prozent als Schwellenwert, ab dem die Pandemie unter Kontrolle ist und sanitarische Massnahmen gelockert werden können.

Seit Beginn der Pandemie sind in der Schweiz 4667 Personen am Coronavirus gestorben. Offiziell wurden 335'660 Infektionen registriert. Gemäss dem BAG-Situationsbericht befinden sich zurzeit 28'356 Personen in Isolation und 33'275 Personen in Quarantäne.