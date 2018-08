Kräftige #Gewitter brachten in der Nacht gebietsweise 20 bis 45 mm #Regen 🌧️. Seit gestern Nachmittag wurden knapp 10'000 Blitzeinschläge ⚡️⚡️ registriert. Kräftigste Böe 🌬️: 91 km/h in Affoltern ZH. #gewitterNacht ^gf pic.twitter.com/blRSz7YUzP

Heute wird das Wetter wieder trockener, vor allem am Morgen. Am Nachmittag dürfte es vermehrt wieder regnen. Die Temperaturen liegen so um die 23 Grad.

Das wichtigste: Höchstwerte um 23 Grad. #nichtmehrheiss Am Vormittag vorübergehend vielerorts trocken mit sonnigen Phasen, am Nachmittag wieder vermehrt, aber nicht überall, nass. #Regen , vereinzelt #Gewitter . ^gf pic.twitter.com/gv4b2oTw4G

Für Samstag sind die Prognosen derzeit ziemlich durchzogen. Nächste Woche soll es dann relativ sonnig weitergehen. Allerdings werden vorerst keine Temperaturen um die 30 Grad mehr erwartet.

Sehr viel Wasser in Österreich

Auch bei unseren östlichen Nachbarn in Österreich zogen dunkle Gewitterwolken auf. Ein schweres Unwetter hat bei Salzburg Überschwemmungen und Schlammlawinen verursacht. Besonders von dem Gewitter betroffen war am Donnerstagabend der Pinzgau südöstlich von Salzburg. Es kam zu grossen Überschwemmungen.

Feuer in Deutschland

In Deutschland sind Unwetter derzeit (noch) kein Thema – im Gegenteil. Derzeit kämpft man nahe Berlin mit Feuer: Ein grosser Waldbrand im Nordosten Deutschlands hat sich in der Nacht zum Freitag weiter ausgebreitet.

Am Abend waren bereits drei Dörfer in Brandenburg evakuiert worden - rund 600 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Der Brand wütet in einem Gebiet südwestlich von Berlin. Der Rauch zog am frühen Morgen auch nach Potsdam und Berlin, wie die Feuerwehr in beiden Städten mitteilte.