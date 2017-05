Vor 2001 waren vor allem ungelernte Zuwanderer aus südlichen Nachbarländern gekommen. Sie tangierten die Lebenswelten der Schweizer kaum. Mit der Personenfreizügigkeit sah aber plötzlich alles anders aus. Bestens qualifizierte Deutsche, zur Hälfte Hochschulabgänger, bewarben sich für dieselben Jobs und Wohnungen wie Schweizer. Das löste Ängste aus, da sich die Einheimischen Konkurrenz nicht gewohnt waren.

Mit deutschen Chefs änderte sich auch die Kultur in den Firmen. Sie führen hierarchischer und ziehen oft ihr eigenes personelles Umfeld nach. Unternehmensberater Klaus J. Stöhlker taxiert die Sprache als entscheidend. «Aus meiner Erfahrung, die fünf Jahrzehnte umfasst, sprechen deutsche Topmanager und Unternehmer präziser als die meisten Schweizer», schreibt er in einem Beitrag.

«Heute wird in den Schweizer Konzernen längst Hochdeutsch gesprochen, wo auch das Englische an der Tagesordnung ist. Schwyzerdütsch ist in den grossen Schweizer Firmen kein Thema mehr.» Das werde von vielen als Verlust empfunden. «Aber die Globalisierung kennt keine Gnade.»

Dass es mit der Gemütlichkeit vorbei war, führte zu Abwehrreflexen. Deutsche fühlten sich im Alltag gemobbt und am Arbeitsplatz diskriminiert, wie eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien nachwies. 2008 hatte der Zustrom der Deutschen mit 33'044 Personen den Höhepunkt, danach flachte er ab. Zuwanderer aus den Krisenstaaten Italien, Portugal und Spanien ersetzten die Deutschen.