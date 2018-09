Die Zahl der Opfer könne noch steigen. Meteorologen haben für den betroffenen Bundesstaat Uttar Pradesh schwere Regenfälle bis Dienstag vorausgesagt.

Vielerorts war es am Wochenende zu Überschwemmungen gekommen. Helikopter der indischen Luftwaffe retteten am Sonntag nach offiziellen Angaben 14 Gestrandete. Bisher seien mehr als 540 Häuser beschädigt worden.

Während der Monsunzeit zwischen Juni und Oktober richten heftige Regenfällen oft weitreichende Schäden in Indien an. In diesem Jahr kamen dabei nach Angaben des indischen Innenministeriums rund 1300 Menschen ums Leben.