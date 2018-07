Vor der Medienkonferenz war die Mannschaft aus dem Spital entlassen worden. Nun können die Jungen endlich wieder nach Hause.

Die 13 Fussballer des "Wildschweine"-Teams machten eine gesunden und zufriedenen Eindruck, als sie am Mittwoch Fragen zu den neun Tagen beantworteten, die sie in völliger Dunkelheit verbrachten. Nach Angaben der Ärzte sind alle 13 nach dem mehr als einwöchigen Spitalaufenthalt in guter körperlicher und seelischer Verfassung.

Sehen Sie hier die Pressekonferenz: