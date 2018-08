Ich habe Dodo vor ein paar Stunden kennengelernt. Denn wer in der «Patara Elephant Farm» reiten möchte, kann sich nicht ohne Weiteres auf ein Tier setzten. Die westliche Kleidung tauschen wir gegen farbige Überzieher, die mich an die Tischdecken beim Mexikaner erinnern – die Dickhäuter können zu den Menschen rascher eine Beziehung aufbauen, wenn sie immer ähnlich aussehen, erklärt man uns.

Mein persönlicher Eindruck: Den Tieren geht es gut. Jeder muss für sich selber entscheiden, ob eine solche Anlage unterstützenswert ist. Ich habe viele Begegnungen mit Elefanten gemacht, die ich nicht mehr vergessen werde. Etwa mit Elefantendame Becko, die sich neben mich stellt, als ich in einer Hütte am warten bin. Weil das Gelände neben dem Unterstand abfällt, ist sie mit ihrem Kopf auf Höhe meiner Brust. Sie drückt sich sanft an mich und ich streichle ihr über den Kopf. Minutenlang bleibt sie so stehen, und scheint es zu genissen.

Man erklärt uns, wie die Gesundheit der Tiere überprüft wird: «Das wichtigste ist der Kot der Tiere, daran erkennt man meistens, wenn sie krank sind», sagt einer der Betreuer. Wenn ein Tier Schmerzen hat, kann es ausserdem vorkommen, dass sich das Tier nicht mehr hinlegt, um zu schlafen, sondern sich nur an einen Baum lehnt. Um das zu erkennen, gibt es einen Trick: «Den Elefanten läuft immer etwas Augenflüssigkeit hinunter, oft werden wir gefragt, ob das Tränen sind, aber die Flüssigkeit dient dem Schutz. Wenn sich die Elefanten nachts hinlegen, verlaufen diese Spuren in eine andere Richtung, wie wenn sie stehen.» Und ein weiteres Anzeichen für einen gesunden Elefanten: Er schwitzt. Allerdings nicht wie ein Mensch, seine Schweissdrüsen sitzen nämlich zwischen den Zehen.

Wir bekommen einige Informationen zu den Elefanten. Einige der Tiere mussten früher im Zirkus leben, einige wurden auch verletzt in der Wildnis gefunden. So konnte ein Tier nicht mehr fressen, weil sein Darm verstopft war, und brauchte eine Operation. Viele von Elefanten sind Nachkommen dieser geretteten Tiere, wurden hier auf der «Patara Elefant Farm» geboren.

Oder das Zusammentreffen mit dem Babyelefanten, kurz nach unserer Ankunft: Als ich ihm über den Kopf streichle, öffnet er mit seinem Rüssel geschickt meinen Schuhbendel, stellt sich auf den Rand des Schuhs und beginnt, mich wegzuschupsen. Seine Absicht ist klar: Er will mir den Schuh ausziehen. Als es mit sanftem Schupfen nicht klappen will, rammt er mich etwas fester in die Seite, worauf ein Betreuer angerannt kommt und mit ihm schimpft. Weh getan hat es nicht – ich lache und binde meinen Schuh wieder zu. «Er will nur spielen, aber er kann seine Kraft noch nicht einschätzen», sagt der Betreuer. Der Kleine hält ihn auf Trab. Mal zwängt er sich unter einer Absperrung durch, mal stellt er sich hinter ein Auto, das eigentlich rückwärts hinausfahren will, versperrt ihm den Weg, und beginnt mit dem Scheibenwischer zu spielen.