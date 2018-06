«Ninja Warrior», das ist eine TV-Wettkampfshow, die so richtig an die Substanz geht. Die Kandidaten messen sich dabei auf einem der wohl härtesten Hindernisparcours überhaupt. Mit «Ninja Warrior Switzerland» kommt das ursprünglich japanische Format jetzt erstmals in die Schweiz. Im Herbst 2018 sollen die ersten Episoden auf TV 24 ausgestrahlt werden.

Im Moment laufen die Castings. Schnell, stark und ausdauernd muss ein «Ninja Warrior» sein. Und die Schweizer Bewerber haben Konkurrenz: Es gibt da nämlich Ninja-Warrior-Enthusiasten, die von überall her an die Castings anreisen.

Die Bilder des Castings auf dem Schilthorn: