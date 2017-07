Eine Frau in Saudi-Arabien ist nach einer mehrstündigen Befragung wegen eines Internet-Videos, das sie in einem Minirock in der Öffentlichkeit zeigt, wieder frei. «Die saudische Polizei entliess am Dienstagabend eine Frau, die für einige Stunden befragt worden war», heisst es in einer Stellungnahme des Informationsministeriums in Riad vom Mittwoch.