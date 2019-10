Dies teilte der taiwanesische Notfalldienst am Mittwoch mit. Sie seien in Booten entdeckt worden, die von herabfallenden Brückenteilen getroffen worden waren. Zwei Personen gelten noch als vermisst. "Die Suche am Unglücksort wird fortgesetzt", sagte Transportminister Lin Chia-lun.

Die 140 Meter lange Stahlbogenbrücke im Fischerhafen von Nanfangao im Landkreis Yilan war am Dienstag aus noch unbekannter Ursache eingestürzt. Die Brückenteile waren auf mehrere Fischerboote gefallen. Neun Menschen, die sich an Bord der Boote befanden, wurden aus dem Wasser gerettet, wie es am Mittwoch weiter hiess. Es handele sich um ausländische Arbeiter, die in den Booten auf den Abzug des Taifuns "Mitag" gewartet hätten.