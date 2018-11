"Ich finde es eine Schweinerei. Das darf es nicht geben", sagt Ernst Senn zu den bekannt gewordenen Spesen-Exzessen in der Armee. Viele ehemalige Armee-Angehörige haben selbst Erfahrung mit der Verschwendung von Steuergeldern im Militär gemacht. Das zeigt eine Umfrage des Regionalsenders Tele M1 in Aarau: "Am letzten Tag hat man kistenweise Munition in die Felswand geschossen – blödsinnig", sagt Hanspeter Kirchhofer.

Dieselbe Erfahrung hat auch Markus Eichenberger gemacht. Er weiss auch den Grund für das Vorgehen: "So bekam man im nächsten Jahr wieder das gleiche Kontingent." Bei Luca Reggazoni wurde viel Essen weggeworfen. "Das finde ich schade, man hätte es noch brauchen können", sagt er. Dabei hält sogar die Verordnung über die Verwaltung der Armee fest: "Kommandantinnen und Kommandanten sorgen dafür, dass keine Lebensmittel verschwendet oder missbräuchlich verwendet werden.

Verschwendung von Munition beschäftigte auch schon die Militärjustiz: Ende 2016 waren fünf Militärkader unter anderem wegen Verschleuderung von Material angeklagt. Sie sollen zwischen 2008 und 2013 grosse Mengen Armeemunition privat verschossen haben. Der Hauptangeklagte wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 200 Franken sowie einer Busse von 2000 Franken verurteilt.

