Überschwemmungen im Sudan: Mindestens 65 Tote in zwei Wochen

Bei Überschwemmungen infolge schweren Regens sind im Sudan in den vergangenen zwei Wochen mindestens 65 Menschen gestorben. Mehr als 14 000 Häuser wurden komplett zerstört, mindestens 30 400 weitere beschädigt, wie das Innenministerium des Landes im Nordosten Afrikas am späten Samstagabend mitteilte. Darüber hinaus seien rund 700 Rinder in den Fluten gestorben, hiess es.