Am Dienstag ging es bei der amerikanischen Lotterie „Mega Millions“ um einen Jackpot in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar. Weltweit nahmen Menschen an dem US-amerikanischen Glücksspiel teil. Und der Jackpot wurde geknackt. Von wem ist allerdings noch nicht durchgesickert.

Ein Tipp, sechs Zahlen. Um genauer zu sein: 5, 28, 62, 65, 70 und die Zusatzzahl 5. Wer diese Zahlen auf seinem Tippschein hat, ist nun Milliardär. Hierzulande geben wir uns mit Millionenbeträgen bei „Euromillions“ zufrieden, in Übersee werden indes Milliarden-Jackpots geknackt.

Der 1,6 Milliarden-US-Dollar-Jackpot ist also der höchste Gewinn aller Zeiten. Wie sieht es in Europa aus und was machen die Gewinner heute?

Höchster Einzel-Gewinn

Im August 2017 hat der US-amerikanische „Powerball“ mit seinem 758,7 Millionen-US-Dollar-Jackpot einen Rekord gebrochen: Die Krankenschwester Mavis Wanczyk durfte sich als einzige Gewinnerin des Betrags freuen. Es ist die höchste Einzelausschüttung eines Lottogewinns. Ihre erste Tat als Neu-Millionärin? Den Job im Krankenhaus kündigen. Im Gegensatz zu vielen anderen Gewinnern, wollte die 53-Jährige nicht unbekannt bleiben und sich zeigen. Sie trat noch am Tag des Gewinns vor die Presse. Es gab in den USA einmal einen höheren Gewinn. Doch das Preisgeld von 1,59 Milliarden mussten sich drei Personen teilen.

Höchster Lotto-Gewinn Europas

Gleich dreimal wurde der höchste „Euromillions“-Jackpot im Wert von 190 Millionen Euro geknackt. 2012 gewann ein britisches Paar zum ersten Mal den Jackpot, gefolgt von einem Portugiesen im Jahr 2014. Die letzte Ausschüttung fand letztes Jahr statt. Ein Spanier von den kanarischen Inseln konnte sich mit einem Einsatz von nur 2,50 Euro stolzer Gewinner der umgerechnet rund 218 Millionen Schweizer Franken nennen. Mehr ist nicht bekannt über die Gewinner. Im Gegensatz zu dem britischen Paar, das in unsere nächste Rubrik gehört:

Grösste Pechvögel nach einem Lotto-Gewinn