«Zeit das wurde», würde Meister Yoda wohl sagen. Der französische Fechtverband (FFE) hat Lichtschwert-Duelle als offiziellen Wettkampfsport anerkannt. Statt zum Säbel, Florett oder Degen können Fechter nun auch zur legendären Waffe aus der «Star-Wars»-Saga von George Lucas greifen.

Natürlich können die Lichtschwertreplikate keinen Sith-Lord in zwei Hälften schneiden, aber das sollen sie auch nicht. Vielmehr geht es darum, den Fechtsport einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Denn einmal in die Rolle eines Jedi-Ritters zu schlüpfen und sich mit einem Lichtschwert zu duellieren, ist der Traum fast aller «Star-Wars»-Fans.

Nicht alle Schwerter machen Geräusche

Rund 1100 Lizenzierte und 92 Vereine gibt es in Frankreich bereits. Und täglich kommen neue Padawane – so heissen Lehrlinge im «Star-Wars»-Universum – hinzu. Beim zweiten offiziellen Turnier der FFE in Beaumont-sur-Oise nahmen Anfang Februar 34 Möchtegern-Jedis teil.