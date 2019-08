Passiert ist der Crash am MotoGP in Grossbritannien. Den Ducati-Piloten Andrea Dovizioso erwischte es gleich in der ersten Kurve nach dem Start. Ein Sturz von Yamaha-Youngster Fabio Qartararo wurde Dovizioso zum Verhängnis.

Der WM-Zweite aus Italien musste mit der Bahre von der Strecke getragen werden. Die nachfolgenden ersten medizinischen Untersuchungen ergaben für den 33-Jährigen aus Forli, der über Hüftschmerzen klagte, jedoch keine Verletzungen.