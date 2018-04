In Basel steigt das Thermometer am Freitag bis knapp über 28 Grad Celsius. Ähnlich warm wird es in Chur unter Föhneinfluss. Den Höchstwert dürfte Sion landen: Klaus Marquardt von Meteonews rechnet mit bis zu 29 Grad.

Einige Stationen könnten laut dem Meteorologen am Freitag die Aprilrekorde knacken. Für das Flachland prognostiziert er keine neuen Spitzenwerte. Warm wird es trotzdem: 27,3 Grad in Aarau und Leibstadt, 26 Grad in Solothurn, 28 Grad in Liestal.