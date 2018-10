Wer Parkour macht, der bewegt sich mit dem Ziel fort, nur mit körperlichen Fähigkeiten möglichst schnell von Punkt A zu Punkt B zu gelangen.

Beim Freerunning beinhaltet das oft nebst waghalsige Sprüngen auch spektakuläre akrobatische Tricks.

Die Jungs im Video legen noch eine Schippe drauf: Sie machen all das in schwindelerregender Höhe – allein das Zuschauen sorgt für ein mulmiges Gefühl in der Magengegend.