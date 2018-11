In einem Tigerrudel hat man sich nicht immer nur lieb. Das hat Marc Zihlmann bereits am eigenen Leib erfahren müssen. «Eines Morgens war ich in der Anlage und es ist etwas umgefallen – eine der Tigerinnen ist erschrocken, wollte flüchten und hat mich voll angegriffen», erzählt er.

Zihlmann ist Betriebsleiter des Siky Park in Crémines, wo auch die Raubtiere aus dem Raubtierpark Subingen von René Strickler untergebracht sind. Und er ist die «Mutter» der neuesten Attraktion: Drei junge weisse Tiger leben seit einer Woche im Klein-Zoo.