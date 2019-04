Wie die 35-Jährige derart verunglücken konnte, war zunächst unklar. Vermutlich habe sie auf einer Treppe mit Rädern gestanden, ehe es am Montag zum tödlichen Unfall in dem Fleischverarbeitungsbetrieb im Ort Muncy gekommen sei, teilten die Behörden in Bezirk Lycoming County im Norden des Staats Pennsylvania mit. Den Tod der Frau untersucht auch die Bundesbehörde OSHA, die Arbeitsunfälle in den USA vermeiden helfen soll.