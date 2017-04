Dann läuft Gobulew zur Hochform auf. Mit Handschuhen und Pinsel bewaffnet verschönert er ungefragt die Autos an den Strassenrändern Moskaus.

Aus dem Dreck auf dem Blech zaubert er regelrechte Kunstwerke: Surfer auf Lastwagen, Haie an Autotüren, Menschengesichter auf Kleintransportern oder Raubkatzen auf LKW-Türen.

«Nichts wärt ewig, vor allem in der Kunst», sagt Nikita Gobulew in einer Reportage von N24 (Video unten). Und so ist es gerade mit seinen Werken, sie halten höchstens bis zum nächsten Regen – oder Waschstrassenbesuch.