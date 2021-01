Private Trauerfeier für französischen Designer Pierre Cardin

Der französische Modeschöpfer Pierre Cardin ist in Paris im privaten Kreis beigesetzt worden. Cardins Sarg wurde am Samstag auf dem Friedhof von Montmartre zu seinem 1993 gestorbenen Freund und Mitarbeiter André Oliver gelegt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf Cardins Familie berichtete. Demnach wurde der Sarg seinen letzten Wünschen entsprechend gestaltet und ein von ihm entworfenes Schwert beigelegt, dessen Klinge an eine Schere erinnert und dessen Griff ein Nadelöhr, eine Fadenspule und einen Fingerhut vereint. Ende Januar soll laut AFP eine Gedenkmesse in Paris stattfinden.