Das gleichmässige Klacken der Bälle gehört zum Soundtrack des Sommers wie das Zirpen der Grillen. Es ist in jedem Innenhof zu hören. Auf den Dächern von Hochhäusern. In den Parks. Hinter Schulhäusern. Und wenn man mit dem Zug durchs Mittelland braust, sieht man die Tischtennistische in den Gärten, den Schwimmbädern und auf Sportplätzen. Sie sind überall. Und es werden immer mehr, denn: Pingpong ist hip, es passt zum heutigen Lebensstil, weil unkompliziert. Man kann es an jeder Ecke spielen, zu jedem Zeitpunkt, zu zweit genauso wie zu zehnt, Pärchen machen es bei einem Date, Familien nach dem Brunch. Es macht Spass, und man braucht nicht mehr als zwei Schläger und einen Ball.

Längst wird Tischtennis nicht mehr nur draussen gespielt. In Zürich etwa wird Pingpong auch Indoor zelebriert. Jeden Montag lädt die «Amboss Rampe», einer der trendigsten Clubs der Stadt, zum Pingpong-Rundlauf ein, was in uns Erinnerungen an die Schulzeit wach kitzelt.

Wer danach noch nicht genug hat, kann seit Januar 2017 jeweils Mittwoch- und Freitagabends im «Escherwyss-Club» weiterspielen, Discofeeling inklusive. «Es läuft gut», sagt die Restaurantleitern Monika Weber. Das Publikum sei bunt durchmischt, manchmal gesellen sich sogar ein paar Businessmänner an den Tisch. «Pingpong wird einfach gerne gespielt. Von allen.»

Wieder zum Kind werden

All diese Events fassen in Zürich die «pingpongfreunde.ch» auf ihrer Website zusammen, sodass weder ihre eigenen noch die «fremden» Anlässe vergessen gehen; die Pingpong-Community wächst nicht nur rasant, sie ist auch gut vernetzt. Zu den grössten Fans des kleinen weissen klackenden Balls gehört Dominique Rohr, der vor zehn Jahren zur ersten Pingpong-Party ins «Kaufleuten» lud. «Der Sport bringt Menschen an einem Tisch zusammen, die sich auf der Strasse nicht mal grüssen würden», sagt er. Seiner Ansicht nach ist Tischtennis vor allem deshalb beliebt, weil es einen wieder zum Kind werden lässt. «Es geht weniger ums Gewinnen, sondern vielmehr darum, zusammen zu spielen.» Zudem verlange Tischtennis weder nach bestimmten körperlichen Voraussetzungen noch nach einem dicken Portemonnaie.

Heute gibt es in der Schweiz sogar Event-Agenturen, die sich auf Ping-pong-Anlässe spezialisiert haben. Da kommen die Gäste dann in den Genuss einer Ball-Roboter-Maschine, oder sie spielen im UV-Licht. In Bern haben drei Spieler die «Ping Pong App Bern» entwickelt, auf der man nicht nur erfährt, wo sich überall Tische finden, sondern auch, in welchem Zustand diese sind. Es gibt aber auch eine virtuelle Schweizerkarte, auf der möglichst alle Tischtennistische des Landes vermerkt sein sollten. Wer also noch einen Ping-pong-Tisch bei sich stehen hat, darf ihn gerne eintragen. Nützlich ist die Karte allemal, sind doch die öffentlichen Tische bei gutem Wetter schnell besetzt. Anstatt zu warten, wird auf der Ping-Pong-App nach einer Alternative in Gehdistanz gesucht.

Vom britischen Adel erfunden

Das Tischtennisspiel kam vermutlich Ende des 19. Jahrhunderts in England auf. Zunächst spielte es der dortige Adel im Freien, später in den Häusern auf Esstischen, über die Schnüre gespannt wurden. Als Schläger sollen Federballschläger, Bücher oder auch mal Bratpfannen hergehalten haben.

Der Begriff «Ping Pong» tauchte erstmals 1878 auf. Weil er zum Patent angemeldet wurde, darf er bis heute nicht frei verwendet werden. Und doch hat sich der Name in der Umgangssprache festgesetzt, wir alle reden vom «Ping pong», und die Chinesen, welche die Besten im Wettkampfsport sind, haben das Spiel ganz pragmatisch in «Ping Pong Ball» umbenannt.

In China wird «Ping Pong Ball» gerne als Volkssport Nummer 1 bezeichnet. Und hier ist er inzwischen wohl der Freizeitsport Nummer 1. Schlendert man sonntags durch die verschlafenen Städte, ballt sich zumindest rund um die Tischtennistische Leben. Nicht anders ist es auf dem Land: Wer im Einfamilienhausquartier Jubel und Gelächter hört, weiss: Dort dürfte ein Tischtennistisch nicht weit weg sein.