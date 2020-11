Nock gegen Nock am Aargauer Obergericht

Am Aargauer Obergericht ist es am Dienstag um häusliche Gewalt im Hause Nock gegangen. Der heute 55-Jährige Freddy Nock soll 2013 versucht haben, seine Frau zu töten. Schon vorher soll es zu schweren Aggressionen gekommen sein. Das Urteil wird am Nachmittag eröffnet.