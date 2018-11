Der junge Mann verscharrte ihre Leiche dann auf einem Kirchengrundstück und versuchte, das Verbrechen mit einem stümperhaft inszenierten Raubüberfall zu vertuschen, wie Sheriff Michael Chitwood vom zuständigen Bezirk Volusia County erklärte. Bei der Vernehmung durch die Ermittler verstrickte sich der Jugendliche in Widersprüche, bis er schliesslich ein umfassendes Geständnis ablegte.

Der Polizei zufolge war es am späten Donnerstagabend im Haus der Familie zum Disput zwischen den beiden gekommen. Anschliessend habe der Sohn gewartet, bis sich seine Mutter ins Bett legte - und die 46-Jährige dann im Schlaf erdrosselt. Danach habe er ihre Leiche mit einer Schubkarre ins Auto der Mutter geschafft und in den frühen Morgenstunden in der Feuergrube einer nahegelegenen Kirche vergraben.