In dem Bus war Platz für 28 Menschen, an Bord waren jedoch 58, wie ein Polizeibeamter der Nachrichtenagentur dpa sagte. Der Busfahrer sei unter den Toten. "Alle Toten sind nun geborgen", sagte Polizist Sanjay Singh. Elf Menschen seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. Die meisten Opfer stammten aus der Region.

Der Unfall ereignete sich auf einer kurvenreichen Bergstrasse im Bezirk Pauri Gaehwal in dem gebirgigen Bundesstaat Uttarakhand. Die Ursache des Unglücks sei noch nicht klar, Zeugen zufolge habe der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über den Bus verloren, so die Polizei.

Indien hat weltweit die höchste Zahl an Verkehrstoten - jedes Jahr sterben etwa 135'000 Menschen auf den Strassen des Landes. Gründe sind unter anderem rücksichtlose Fahrweise, die mangelnde Ausbildung der Fahrer und der schlechte Zustand vieler Strassen. Während der Regenzeit sind Bergstrassen wie jene in Uttarakhand besonders gefährlich.