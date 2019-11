Mehrere Verletzte nach Deckeneinsturz in Londoner Theater

Drei Männer und zwei Frauen seien leicht verletzt worden, teilten Rettungskräfte und Polizei mit. Fotos zeigten ein etwa drei bis vier Meter grosses Loch, aus dem Kabel heraushingen. Aufgeführt wurde am Mittwochabend "Tod eines Handlungsreisenden" (Death of a Salesman) von Arthur Miller mit Hollywood-Schauspieler Wendell Pierce in der Hauptrolle. Das Drama stand erst seit Montag auf dem Spielplan.

Das Theater bedauerte den Vorfall. Im Oberrang sei ein Stück Gipskarton aus der Decke gekracht, sagte eine Sprecherin. "Die Aufführung wurde sofort gestoppt und das Theater sicher evakuiert."

Augenzeugen berichteten, sie hätten etwa zehn Minuten nach Beginn der Aufführung ein leichtes Tropfen vernommen, das Theaterstück sei aber zunächst weitergegangen. Dann sei das Geräusch immer lauter geworden; es habe sich wie Wasserrauschen angehört. Schliesslich sei das Deckenteil herabgestürzt. "Menschen schrien, und jeder sprang auf und strömte Richtung Treppe", berichtete der Journalist Martin George, der im Publikum sass.

"Wir nehmen den Schutz und die Sicherheit unseres Publikums sehr ernst und tun alles, um den Grund für diesen Vorfall zu untersuchen", sagte die Theatersprecherin. US-Schauspieler Pierce wandte sich ausserhalb des Gebäudes an die Zuschauer. "Wir fühlen uns geehrt, dass Sie heute Abend hier waren. Es tut uns so leid, dass dies passiert ist", sagte Pierce.

Es ist nicht der erste Zwischenfall in einem Londoner Theater. Im Dezember 2013 wurden 76 Menschen teils schwer verletzt, als ein Teil der Decke im Apollo Theatre in den Saal stürzte. Im Januar 2015 mussten etwa 1200 Menschen wegen eines Feuers aus dem Queen's Theatre in Sicherheit gebracht werden.