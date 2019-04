Wie die Polizei in Aalen am Donnerstag mitteilte, kollidierte er am Vorabend auf einer Strasse mit dem Tier. Dieses verfing sich im Kühlergrill und liess sich nicht lösen.

"Da der Mann kein Handy dabei hatte und sich nicht anders zu helfen wusste, fuhr er circa 30 Kilometer bis nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei", erklärten die Beamten. Die Polizei barg das tote Reh schliesslich. Das Auto war stark beschädigt.