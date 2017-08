Die Balearen werden von Touristen überrannt. 2016 kamen knapp 15 Millionen. Unter den Besuchern waren auch knapp eine halbe Million Schweizer. Dieses Jahr wird diese Zahl wohl noch übertroffen. Schon bevor im Juni die Hochsaison losging, besuchten über 137'000 Schweizer eine der Inseln Formentera, Ibiza, Menorca oder Mallorca.

Viele wählen die Inseln, weil sie in anderen Ferienregionen wie der Türkei oder Tunesien Terror fürchten. Jetzt wird es aber auch in Teilen Spaniens ungemütlich. Besonders auf den Balearen und in Katalonien radikalisieren sich Proteste gegen den Massentourismus. Auf Mallorca sorgt zurzeit ein Video für Aufregung. Darin nebeln Aktivisten im Hafen von Palma Luxusjachten mit Pyro-Fackeln ein und bewerfen Touristen in einem Restaurant mit Konfetti.

Die Aktion wäre an sich harmlos, stünde sie nicht im Zusammenhang mit Vorfällen auf dem nahen Festland. In der katalonischen Hauptstadt Barcelona attackierten Aktivisten der gleichen Gruppe letzte Woche einen der roten Doppeldeckerbusse, welche Touristen von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten bringen. Sie besprühten den Bus mit dem Slogan «El turisme mata els barris», was so viel heisst wie: Der Tourismus zerstört die Wohnquartiere.