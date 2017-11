Das teilte die Fluglinie Malaysia Airlines mit. Aus China stammen Nuan Nuans Eltern Fu Wa und Feng Yi, die seit 2014 als Leihgabe der chinesischen Regierung in Malaysia sind.

Hintergrund für die Rückgabe des Nachwuchses sind Platzmangel im Panda-Gehege und fehlendes Geld für den Ausbau der Anlage, wie Umweltminister Wan Junaidi bereits im Juli laut Presseberichten erklärt hatte.

"Mit grosser Traurigkeit und schweren Herzens sage ich Nuan Nuan 'Auf Wiedersehen'", schrieb der Minister am Dienstag in einer Mitteilung. "Ich hoffe, sie wird einen Partner finden und viel Nachwuchs bekommen und immer mit Malaysia in Verbindung bleiben."

Nuan Nuan - ihr Name bedeutet "Wärme" - wurde in das chinesische Chengdu gebracht, wo ein Pandazentrum liegt. Ihre Eltern sollen die vereinbarten zehn Jahre in Malaysia bleiben können. Der Umweltminister bezifferte die Kosten für die Panda-Haltung im Zoo auf umgerechnet 525'000 Euro pro Jahr.