Die Bergung habe fünf Stunden gedauert, heisst es in der Mitteilung vom Sonntag. Die Suche nach einem weiteren Mitglied der achtköpfigen Gruppe soll demnach am Montag fortgesetzt werden.

Die vier Briten, zwei US-Bürger, ein Inder und eine Australierin waren Ende Mai als vermisst gemeldet worden. Sie galten als erfahrene Kletterer.

Die Gruppe war ursprünglich zum Ostgipfel des Nanda Devi aufgebrochen. In einem Facebook-Eintrag kündigte der Führer jedoch an, einen bislang noch nicht bestiegenen 6477 Meter hohen Gipfel erreichen zu wollen. Nach dem 26. Mai brach der Kontakt ab. Anschliessend gab es heftige Schneefälle und schwere Lawinenabgänge in der Region.