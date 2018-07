Diese Tränen haben es in sich. Nach dem WM-Aus für Polen war ein kleiner Fan am Boden zerstört. Weinend klammerte er sich an die Schultern seines Vaters. Man spürt sie regelrecht, die Wut-Trauer, die den echten Fan erfasst, nachdem sich für sein Team die Hoffnungen und Träume in Luft aufgelöst haben.

Er war einer von vielen, doch ihm kam ein Trost zuteil, von dem viele nur träumen können. Der Vater stellte das Video seines erschütterten Sohnes ins Netz, wo es schliesslich auch die Fifa erreichte. Und dort erweichte es wohl die Herzen der richtigen Leute: Die Familie erhielt postwendend Tickets für das WM-Finale. (smo)