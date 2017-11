Wem das Geld gehört, ist unklar, wie die zuständige Polizei in Lingen am Donnerstag mitteilte. Das betroffene Haus in Haselünne, Niedersachsen, wechselte in den vergangenen Monaten mehrfach den Eigentümer. Nun bleibt der Fund bei der Polizei, bis klar ist, wem das Geld gehört.