Neun weitere Menschen seien bei dem Unfall rund 35 Kilometer nördlich von Boston verletzt worden. Zwei von ihnen schwebten demnach in Lebensgefahr.

Die Lynnway Auto Auction in Billerica findet jede Woche statt. Dabei werden die zum Verkauf stehenden Gebrauchtwagen eine Gasse entlanggefahren, um sie den Interessenten zu präsentieren. Am Mittwoch hatten sich hunderte Besucher versammelt, als ein Jeep ausser Kontrolle geriet und in die Menge raste.

Der Wagen habe "plötzlich beschleunigt" und sei "mit hoher Geschwindigkeit durch das Gebäude" gefahren, sagte Ryan. Schliesslich sei der Jeep gegen eine Mauer gefahren.

Am Steuer hatte ein etwa 70-jähriger Mann gesessen, der für den Auto-Laden arbeitet. In Medien wurde spekuliert, er habe womöglich während der Fahrt plötzliche gesundheitliche Probleme gehabt. Laut Ryan wurde er aber nicht ins Spital gebracht.

Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass es keinen Hinweis auf eine terroristische Tat gebe. Vielmehr deuteten bislang alle Hinweise auf einen Unfall hin.