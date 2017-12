Speisen aus aller Welt

Für die weniger frommen Israeli, und dazu zählt sich die Mehrheit, sind Garderobe und Menükarte so vielfältig wie ihre Herkunft. «Auswärts zu essen heisst für uns irakisch, jemenitisch, marokkanisch», zählt Karl Walter einige Landesküchen auf. Der Jude mit rumänischer Mutter und österreichischem Vater steht vor einer Bäckerei am Mahane-Yehuda-Markt in Westjerusalem. In den teilweise überdachten Gässchen mischen sich die Düfte der Welt. Der Bäcker zieht einen Pita-Fladen aus einem alten Ziegelofen, rot, gelb und grün leuchten die ungarischen Paprika, ein Krämer verkauft exotische Fruchtsäfte und aus einem Metallrohr fliesst pure Tahina-Sesampaste. Weiter hinten handelt die assyrische Familie von Murat Jakob mit Gewürzen. «Seit der Staatsgründung riet die Regierung den jüdischen Immigranten, sich zu vermischen. Der Ehepartner sollte nicht aus dem Herkunftsland der Eltern stammen», weiss Walter. Entsprechend universell sind die Stände am Obst- und Gemüsemarkt. «Auf Shawarma, Falafel und Hummus können sich aber alle einigen.»

Genauso lebendig, aber weniger fröhlich geht es in der Altstadt zu und her. Hier trennt sich die eben noch vereinte arabische, jüdische und christliche Welt. Immer weiter dringe ich vom Jaffa-Tor in die Viertel hinein, dann stehe ich vor dem Tempelberg; jener Erhebung, auf der Abraham seinen Sohn Isaak opfern wollte und auf der heute der Felsendom mit der goldenen Kuppel thront. Einst standen hier jüdische Tempel, später eine Kirche und nun mit der Al-Aksa-Moschee das drittwichtigste Gebetshaus der Muslime. Hier ist die Weltgeschichte greifbar, dennoch bleibe ich seltsam ungerührt: Deswegen also der Zorn, die Zerstörung und das jahrtausendealte Leid? Ich schlüpfe durch die Sicherheitsschleuse vor der Klagemauer und durchquere das muslimische Quartier. Auf der Via Dolorosa durchfahren mich ganz eigentümliche Symptome des Stendhal-Syndroms, jener Krankheit, die Menschen angesichts der erhabenen Schönheit von Florenz oder Paris ganz durcheinanderbringt. Auch Jerusalem ist prächtig. Doch hier, vor dieser Gruppe von Eiferern, die wie einst Simon im Lamento ein Holzkreuz Richtung Grabeskirche hinaufschleppen, in Hörweite des Muezzins und angesichts ultraorthodoxer Juden mit gehetztem Schritt, fühlte ich eine geistige und räumliche Enge. Die ostentative Frömmigkeit der drei monotheistischen Religionen, die keinen Zentimeter von ihrer steingewordenen Doktrin abrücken, lässt mich ungläubig zurück.

Auf andere Gedanken bringen mich die exzellenten Museen der Stadt. 120 davon gibt es in Jerusalem, unbedingt besuchen sollte man das Israel Museum mit dem Schrein des Buches. Von aussen einem Tonkrug nachempfunden, lagern darunter die Rollen von Qumran – jene Schriften, über die ein Ziegenhirte 1947 in einer Höhle am Ufer des Toten Meers stolperte, und die sich als älteste Manuskripte (3. Jahrhundert vor Christus) der Bibel entpuppten. Unabdingbar ist darüber hinaus Yad Vashem, ein Komplex mit Museum, Forschungs- und Dokumentationszentrum. Hier, im «Denkmal des Namens», erhalten die Opfer des Holocausts eine internationale Gedenkstätte. Über 4,5 Millionen der ermordeten Juden wurden identifiziert, für die weiteren 1,5 Millionen Namen wird der Platz in einer Halle freigehalten. Die Zeit drängt: In 10 bis 15 Jahren gibt es keine Zeitzeugen des Holocausts mehr.

Kibbuz ohne Kommunenmief

Dass Israel mehr bietet als Geschichte, zeigt sich im Jordantal. Durch die judäische Wüste führt der Weg zum Kibbuz Shaar Hagolan südlich des Sees Genezareth. Von den 230 noch bestehenden Kibbuzim aus der Gründungszeit ist es eines der letzten sozialistischer Prägung. Die 300 Mitglieder fällen Beschlüsse basisdemokratisch, alle verpflichten sich zur Arbeit und haben das gleiche Einkommen. Am Mittag treffen sich die meist älteren Bewohner zum gemeinsamen Essen im grossen Saal. Ausbildung und Alterspflege sind kostenlos, dazu kommt Feriengeld. Von Kommunenmief keine Spur. Die 56 Gästezimmer sind modern, die angeschlossene und an der Börse kotierte Plastikfabrik ist höchst produktiv, Milchwirtschaft und Ackerbau sind voll automatisiert. «Sozialismus ist ein Spiel, für das man viel Geld braucht», sagt Managerin Nurit Katziry trocken und führt durch den Garten. In den subtropischen Bäumen flattern Kolibris und Wiedehopfe, weiter hinten krächzen Papageien. In den Kibbuzim wurde die Tröpfchenbewässerung erfunden, die Wüstenlandschaften zum Erblühen brachte und so den Traum des Staatsgründers Ben Gurion erfüllte. Messgeräte kontrollieren die trockenen Böden und führen den Plantagen exakt jene Menge Flüssigkeit zu, die sie benötigen – zum grössten Teil handelt es sich um aufbereitetes Abwasser aus den Haushalten. Das Trinkwasser stammt hauptsächlich aus sechs gigantischen Entsalzungsanlagen im Mittelmeer. Trotz Dürren und sinkenden Grundwasserspiegeln sei die Wasserversorgung Israels für die kommenden Jahrzehnte gesichert, sagt Katziry. «Not macht erfinderisch.»

Keine Ruhe am Sabbat

Die «Start-up-Nation» Israel ist inzwischen weltberühmt. Die chinesischen Staatskonzerne kaufen junge Erfolgsfirmen im Hightech-Sektor reihenweise. Derzeit baut ein chinesisches Konsortium die Mittelmeerhäfen zu Stützpunkten der neuen Seidenstrasse aus. An der Autobahn von Haifa südwärts wird der Boom augenscheinlich. Über den gesamten Küstenstreifen ziehen Kräne Hochhäuser empor, an den Glasfassaden prangen Logos von Google, Yahoo, Cisco, Microsoft, IBM und Intel. 30 000 europäische Juden wandern jährlich nach Israel ein, darunter viele Wissenschaftlerinnen und Ingenieure. Staatliche Anschubfinanzierungen sowie stets nachrückende Frauen und Männer aus dem obligatorischen Wehrdienst liefern den innovativen Nährboden für die florierende Wirtschaft.

Das Zentrum der boomenden IT-Branche ist Tel Aviv. Hier wachsen Wolkenkratzer in die Höhe und Fachkräfte strömen in die gemäss «New York Times» «Capital of Mediterranean Cool». Nicht einmal am Sabbat kommt die weltoffene Stadt zur Ruhe. Viele Geschäfte und Restaurants haben samstags geöffnet. «Das verstehen sie in Jerusalem nicht. Sie sind halt ein bisschen verrückt dort», sagt Chaim. Im Yarkon-Stadtpark betreibt er einen Fesselballon. 120 Meter unter uns steigen von den Grillplätzen im Park kleine Rauchwölkchen auf, und Chaim sinniert über die zwei Gesichter seines Landes: «In Jerusalem wird gebetet, in Tel Aviv wird gelebt. Die Hauptstadt ist schön, doch ich könnte niemals dort leben.» Nur 60 Kilometer liegen zwischen den Welten. Doch so unterschiedlich sie sind; beide stiften ihren Bewohnern auf ihre ganz eigene Art und Weise Sinn.