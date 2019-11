Hunderte Koalas verenden in den Flammen — auch andere Tierarten kämpfen ums Überleben

Ein besonderer Koala wurde zum Symbol dieser ganzen Tragödie: Die Geschichte von Ellenborough Lewis, wie der Kleine genannt wurde, bewegte weltweit. Die Australierin Toni Doherty entdeckte den verbrannten Koala inmitten eines Buschfeuers, als er über die Strasse hinein in den Wald lief. Sie zog ihr Shirt aus, rannte ihm nach und packte ihn. Dann wickelte sie das Tier in ihr Oberteil und trug es davon.

«Wenn Feuer ausbricht, klettern Koalas in die Krone der Bäume, rollen sich zusammen und machen sich klein», sagt Ashton. Bei kleineren Bränden, wenn das Feuer näher am Boden bleibt, sind die Koalas so sicher. «Aber wenn das Feuer intensiv wird, verbrennen sie bei lebendigem Leibe.»

Bisher ist den Behörden zufolge eine Fläche von knapp einer Million Hektar Land betroffen, also 10'000 Quadratkilometer. Zwei Drittel dieser gesamten Fläche sind Koala-Habitate. «Wenn es so weitergeht, verlieren wir den Kampf gegen die Erhaltung der Population», sagt Sue Ashton, Präsidentin des Vereins Koala Conservation Australien, zu «SBS News».

Koalas leben auf dem Kontinent vor allem im sogenannten «Koala-Dreieck», schreibt WWF Australien. Das Gebiet erstreckt sich von Noosa im Süden Queenslands über Gunnedah im Nordosten New South Wales bis Südwesten Sydneys. Und genau im Zentrum dieses Dreiecks wüten derzeit die Brände.

«Unser oberstes Ziel ist immer das Wohl des Tieres. Lewis' Wunden waren nicht behandelbar. Wir konnten seine Schmerzen nicht mehr länger tolerieren», teilte das Spital mit. Lewis wurde am Dienstag eingeschläfert. Der Tod des süssen Koalas bewegt Menschen auf der ganzen Welt.

Im Port Macquarie Koala Hospital wurde Lewis dann versorgt: Helfer wickelten ihn in kalte Tücher ein, gaben ihm Sauerstoff, Eukalyptusblätter und Schmerzmittel. Das 14-jährige Beuteltier erlitt starke Verbrennungen an Füssen, Brust und Bauch. Eine Woche lang hielt der kleine Lewis durch. Dann entschied das Spital, ihn von seinen Schmerzen zu erlösen.

Ein Beitrag geteilt von AKA: Cupcake (@alixandrakupcik) am Nov 26, 2019 um 10:16 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Das Port Macquarie Koala Hospital hat auf der Plattform GoFundMe einen Spendenaufruf gestartet, um vom Feuer verletzte Koalas wie Lewis zu helfen. Das Ziel waren 25'000 Dollar. Nach nur wenigen Tagen war es erreicht. Doch Lewis' tragische Geschichte scheint die Menschen berührt zu haben: Mittlerweile wurden beinahe 2 Millionen Dollar gespendet.

«Wir können nun unser Trinkstationen-Projekt auf weitere Gebiete ausweiten», schreibt das Spital auf der Plattform. Davon profitieren nicht nur Koalas, sondern auch andere wildlebende Tiere in diesen Gebieten. Mit den zusätzlichen Spenden werde zudem ein Koala-Zucht-Programm gegründet, um den Fortbestand dieser aussergewöhnlichen Tiere zu gewährleisten.

Experten sagen: Tierart ist nicht «funktionell ausgestorben»

Wegen illegalen Rodungen, Siedlungsbau, Kollisionen mit Autos und der Klimaerwärmung ist die Zahl wildlebender Koalas in Australien in den vergangenen zehn Jahren um die Hälfte zurückgegangen. Die Buschbrände haben das Aussterben der Tierart nun rasant vorangetrieben. Schätzungen zufolge gibt es nur noch zwischen 43'000 und 80'000 Koalas in freier Wildbahn.

In einer Medienmitteilung schrieb die Australian Koala Foundation im Mai, dass Koalas funktionell ausgestorben seien. Das heisst, die Bestände der Tiere und deren Lebensraum sind so stark geschrumpft, dass deren Fortbestand nicht mehr länger erhalten werden könne. Hinzu kommt, dass die Tiere nur etwa alle 18 Monate Junge kriegen und sich folglich zu langsam fortpflanzen.

Experten stufen diese Aussage nun jedoch als Übertreibung ein. «Die Anzahl Koalas wird weiter abnehmen. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem ein einziges Ereignis die ganze Tierart ausrotten könnte», schreibt National Geographic. Die Buschfeuer seien für die Koala-Population in der Region New South Wales zwar katastrophal gewesen, andere Habitate wie etwa im südlichen Staat Victoria seien davon jedoch nicht betroffen.

WWF fordert, Tierart als «stark gefährdet» einzustufen

Auch wenn Experten die ursprüngliche Aussage nun widerlegen, steht doch fest: Die Zukunft der Koalas ist ungewiss. Geht es nach dem WWF, sollen die Tiere nicht mehr länger nur als «gefährdet» eingestuft werden. Die Umweltschutzorganisation forderte die Australische Regierung auf, Koalas in den Staaten New South Wales und Queensland fortan als «stark gefährdet» zu listen.

Dieser Forderung könnte auch die Weltnaturschutzunion IUCN nachkommen. In ihrer aktuellen Roten Liste sind derzeit insgesamt 28'338 Tier- und Pflanzenarten als bedroht aufgeführt – das sind mehr als jemals zuvor. Die Internationale Rote Liste ist ein Indikator für den Zustand der Biodiversität und unterscheidet zwischen acht Kategorien: Ausgestorben (EX), in der Wildnis ausgestorben (EW), vom Aussterben bedroht (CR), stark gefährdet (EN), gefährdet (VU), potenziell gefährdet (NT), nicht gefährdet (LC) und ungenügende Datengrundlage (DD).

Koalas sind derzeit als «gefährdet» eingestuft. Wenn die IUCN die Rote Liste am 10. Dezember 2019 neu herausgibt, könnte sich deren Status aber ändern. Denn die Organisation vermerkt, dass die Bestände stark schrumpfen.

Diese Tiere stehen auf der Roten Liste

Die Rote Liste verändert sich ständig. So starb etwa das letzte weibliche Exemplar der Jangtse Riesenweichschildkröte im April dieses Jahres. Vergangene Woche erlitt eine andere Tierart ein ähnlich herber Rückschlag: Die 25-jährige Sumatra-Nashorndame Iman litt seit 2014 an einem Gebärmuttertumor und starb vergangene Woche eines natürlichen Todes. Iman war das letzte in Malaysia lebende Sumatra-Nashorn. Weltweit gibt es nur noch 80 Sumatra-Nashörner.

Das Nördliche Breitmaulnashorn, eine weitere Untergattung, ist im Jahr 2018 bereits ausgestorben, als Sudan, das letzte männliche Exemplar, eingeschläfert werden musste. Die verbleibenden, in Gefangenschaft lebenden Nördlichen Breitmaulnashörner sind beide weiblich und können sich somit nicht auf natürliche Weise fortpflanzen.

So wie den Koalas und den Nashörnern ergeht es noch vielen weiteren Tierarten. Am meisten bedroht sind Amphibien, Meerestiere, Primaten und Wildkatzen. In der Bildergalerie finden Sie einige Tiere, die auf der Roten Liste stehen.