Hoppla, da schwimmt eine Kuh im Pool! Abendliches Spektakel gestern im Thurgau

Die Tagesschau am Dienstagabend war gerade vorbei, als es passierte: In Engwang im Kanton Thurgau fiel eine Kuh in einen Swimmingpool. Dieser war zugedeckt, doch die Abdeckung mag zwar Menschen tragen, nicht aber ein Tier vom Gewicht einer Kuh.

Der Swimmingpool gehört zum Garten von Christoph Uhlmann. Vom Fernseher aufgeschreckt trat er auf die Terrasse hinaus und staunte nicht schlecht über den überraschenden Badegast. Dieser verliess den Pool unverletzt, wie Uhlmann schildert. Über die Treppe selbstverständlich. (ubr/smo)