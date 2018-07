Im Höhlendrama von Thailand hat am der Tauchereinsatz zur Rettung der letzten vier eingeschlossenen Jungen und ihres Trainers begonnen.

Das Wichtigste in Kürze:

Am 23. Juni wurde eine Fussballmannschaft von 12 Jungen und ihrem Coach in Thailand in einer Höhle von einer Sturzflut überrascht und eingeschlossen.

Erst neun Tage später wurden sie von einem Rettungsteam gefunden.

Nach zwei Tagen Rettungsarbeiten konnten acht Jungen aus der Höhle geholt werden.

Vier Jungen und ihr Coach sollen am Dienstag gerettet werden.

Ein Taucher kam bei den Rettungsarbeiten ums Leben.

Der dritte Tag der Rettungsaktion der verbleibenden vier Fussballer und deren Trainer hat begonnen. Laut einem Navy-Beamten wird heute versucht, alle Eingeschlossenen zurück an die Oberfläche zu bringen. Die Zeit drängt, da der Monsunregen wieder eingesetzt hat.

Nach Angaben der Behörden läuft die Aktion seit Dienstag 10.08 Uhr Ortszeit (05.08 Uhr MESZ). Als Ziel gab Provinzgouverneur Narongsak Osottanakorn aus, bis zum Abend alle Eingeschlossenen herauszuholen. Bislang gelang es Spezialtauchern, acht Spieler der jungen Fussballmannschaft aus der Höhle zu bringen.

Erneut starker Monsun

n der Region im Norden Thailands, an der Grenze zu Myanmar, gab es am Dienstag wieder heftige Regenfälle. Der jetzt schon mehr als zwei Wochen dauernde Einsatz ist auch ein Kampf gegen das Wetter und gegen die Zeit. In Südostasien ist gerade Monsun-Saison. Befürchtet wird, dass durch den Regen das Wasser in der Höhle so schnell steigt, dass die Hilfsaktion abgebrochen werden muss. Inzwischen ist die Hoffnung auf ein glückliches Ende des Dramas aber gross. Allerdings gibt es auch Warnungen, so kurz vor dem Ziel nicht übermütig zu werden.