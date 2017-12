Der Vorfall hatte sich bereits am Mittwochmorgen, 22. Dezember ereignet, und als der Artikel erschien noch ungeklärt. Ein Bauer aus Oberflachs, im gehörte der Bächlihof, der Richtung Veltheim liegt, war gerade daran, seine Kuh zu waschen. Es war eine besonders schöne Kuh, die er für die Viehschau vorbereitete.

«Da machte es 'plopp', und eine Kuh blutete plötzlich stark am Euter», schrieb der damalige Berichterstatter unter dem Kürzel Müh (nein, nicht Muh, Müh). Eine verirrte Kugel hatte das arme Tier getroffen. Aber woher kam der Schuss?

Das konnte die Kantonspolizei – zumindest zu jenem Zeitpunkt – nicht ermitteln. Lediglich soviel: Er muss von einem nördlichen oder nordöstlichen Standort abgegeben worden sein, also aus Richtung Schinznach Dorf/Bözberg. Die Kapo wies darauf hin, dass «die schwere militärische Gewehrpatrone GP 11 in einem Bogenschuss drei bis vier Kilometer wiet fliegen kann». Sie suchte nach «Augen- oder Ohrenzeugen». Ermittlungen in der Umgebung wie auch eine Anfrage bei der örtlichen Jagdgesellschaft blieben erfolglos.

Die Kugel ist tief in den Euter eingedrungen – deshalb konnte sie auch nicht herausoperiert werden und das Kaliber blieb unbekannt. «Ob das verwundete Tier abgetan werden muss – was einen recht grossen Schaden darstellen würde – ist noch ungewiss.»