Hermann Kesten-Preis für Autor Günter Wallraff

"Mit Günter Wallraff ehren wir einen der engagiertesten deutschen Autoren der letzten Jahrzehnte", sagte der Vizepräsident der Schriftstellervereinigung, Ralf Nestmeyer, am Mittwoch in Darmstadt. Der Preis soll am 19. November in Darmstadt verliehen werden. Die Laudatio soll der Grünen-Politiker Cem Özdemir halten.

Mit bewundernswertem Mut und grossem persönlichen Einsatz habe er sich immer wieder für die Meinungsfreiheit sowie für politisch verfolgte Autorinnen und Autoren wie beispielsweise Salman Rushdie oder Julian Assange eingesetzt, begründete Nestmeyer die Ehrung für Wallraff. Seine Lebensleistung verdiene aufrichtige Bewunderung.

Der Kesten-Preis würdigt Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise für verfolgte und inhaftierte Schriftsteller und Journalisten einsetzen. Zu den Preisträgern gehören unter anderem Günter Grass, Anna Politkowskaja und Liu Xiaobo. Das Preisgeld übernimmt das hessische Kunstministerium. PEN steht für Poets, Essayists, Novelists.