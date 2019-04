Fredi hat einen Zwillingsbruder. Und das ist der Grund, weshalb das Kapuzineräffchen-Junge im Moment von Tierpark-Betriebsleiter Marc Zihlmann aufgezogen wird. Der Betriebsleiter des Siky Park in Crémins im Berner Jura hat das Äffchen rund um die Uhr bei sich. Und so ist es mittlerweile zum Star des Tierparks geworden. Die Besucher scharen sich um den «Affenvater», in der Hoffnung, einen Blick auf Fredi zu erhaschen, oder ihn sogar streicheln zu können.

In einem «Gstältli» trage er das Affenjunge mit sich herum, sagt Zihlmann gegenüber Tele M1, damit es Körperwärme und Herzschlag spüre und seine Stimme höre. «Dann ist er zufrieden, sonst beginnt er zu schreien.»

Fredis Zwilling derweil wird von seiner Mutter betreut. Anfang April sind die beiden zur Welt gekommen, doch das Affenweibchen sei mit zwei Jungen überfordert gewesen, Fredi bekam zu wenig Milch. Eine Zwillingsgeburt ist bei dieser Affenart laut dem Tierpark äusserst selten.