Gegen den Europarekordhalter hat Daniel Koch keine Chance

Viele Sport-Wettkämpfe mussten dieses Jahr wegen Corona abgesagt werden. Beim Lauf vom Freitag sind die Läuferinnen und Läufer gestaffelt gestartet, in Blöcken mit maximal 60 Läufern gleichzeitig. So konnten die nach wie vor geltenden Corona-Schutzmassnahmen gemäss den Veranstaltern eingehalten werden. Die kurze Laufstrecke von knapp einem Kilometer und 61 Höhenmetern liess die Herzen der Läuferinnen und Läufer höherschlagen, deswegen auch der Name der Veranstaltung: «Heartbeatrun». Zudem galt es, die von Daniel Koch vorgelaufene Zeit von 4 Minuten 39 zu schlagen, was zumindest für Julien Wanders kein Problem darstellte. Er lief die Strecke in 2 Minuten 45.