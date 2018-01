Auf «Evi» folgte «Friederike»: Der Wintersturm ist am Donnerstag mit grosser Wucht über Mitteleuropa gefegt. Er hat vor allem in den Niederlanden, Deutschland, Belgien und Italien für Chaos gesorgt. Bisher sind mindestens acht Todesopfer zu beklagen. In der Schweiz gilt noch bis Freitagmittag die dritthöchste Windwarnstufe.