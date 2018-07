Das Tier schnappte zu, biss sie in den Finger und zog sie von der Jacht ins Meer, wie sie der Zeitung "The West Australian" vom Samstag sagte. Ihre Freunde konnten sie aber wieder an Bord ziehen. Ihr Finger war verletzt, aber nicht verloren.

"Es hat sich angefühlt, als ob er mir den Finger vom Knochen schreddert", sagte Brunning. "Ich habe gedacht: Mein Finger ist weg."

Dem Hai wollte die 34-Jährige keine Vorwürfe machen. "Es war nicht die Schuld des Hais", sagte Brunning. "Der Hai war genauso erschrocken wie ich." Was sie gemacht habe, sei "dumm" gewesen.

Sie habe nun gelernt, "dass man Meerestiere respektieren muss, dass man sie bestaunen kann - und dass man sie in Ruhe lassen muss". Brunnings Aktion war auch deswegen gefährlich, weil in dem Gewässer, in dem sie unterwegs war, auch Krokodile leben.