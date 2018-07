Wer ein Flair für besondere Eisenbahnen hat, wird sie lieben: die russischen «Hertiage Railways». Ein Unternehmen, das aus einem Crowdfunding hervorgegangen ist, bietet Touren mit den verschiedensten Schmalspurbahnen in Russland an – vom hohen Norden bis ans Schwarze Meer.

Mit den historischen Zügen geht es an einem oder mehreren Tagen zu historisch und kulturell interessanten Destinationen. Und vor allem: hinaus in die Wildnis. Davon gibt es in Russland besonders viel – und es schient, als ob man diese kaum besser erreichen könnte als im Schritttempo und in einem ruckelnden alten Zugwaggon ohne Dach. (smo)