Will Portmann während der drei Jahre seinen Wohnort oder seine Arbeit wechseln, muss er dies zudem vorher anmelden. «Dass Sie keine Waffen mehr besitzen und keine Waffengeschäfte mehr betreten dürfen, ist eigentlich selbstredend.»

Ziel sei es, dass er irgendwann auf eigenen Füssen stehe, sagte der Richter weiter. Nach so langer Zeit im Gefängnis sei das sicher schwierig. «Wir sind aber positiv gestimmt, dass Sie diese Chance packen. Es ist Ihre letzte.»

Hält sich Portmann nicht an die Regeln oder wird wieder straffällig, wird entweder die Probezeit verlängert oder er wandert wieder hinter Gitter - und wird doch noch verwahrt.

Portmann will aber nicht mehr straffällig werden. «Erst im Gefängnis merkt man, wie wichtig die Freiheit ist», so Portmann gegenüber TeleM1. Jetzt startet für Portmann die Reintegration. Er kommt schon bald in den offenen Vollzug. Dort wartet die grösste Herausforderung auf ihn: Er muss eine Arbeitsstelle finden.

Hugo Portmann im Interview: