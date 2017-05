Passiert ist es an einem Silvester. «Er hat das Velo in meinem Atelier stehen gelassen und von diesem Moment an war er bei mir zuhause», erzählt Lisa Schmid. Sie war damals 50 Jahre alt, Matthias Flückiger 26.

Die beiden haben einen Altersunterschied von 24 Jahren – genau wie der neue französische Präsident Emmanuel Macron, 39, und seine Frau Brigitte Trogneux, 63.

Seit Macron durch die Präsidentschaftswahlen vermehrt in die Öffentlichkeit trat, ist sie Thema, diese ungewöhnliche Kombination: ältere Frau liebt jüngeren Mann. Und so gerieten auch Lisa Schmid und Matthias Flückiger etwas ins Rampenlicht.

Die beiden gehen seit 26 Jahren gemeinsam durchs Leben, heute sind sie 76 und 52 Jahre alt. In der Sendung «TalkTäglich» auf Tele Züri sprechen sie über ihre Partnerschaft mit grossem Altersunterschied. Machen aber von Anfang an klar: Für sie ist und war das nie ein Problem.