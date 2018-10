Auch in der Schweiz gerieten Männer öffentlich unter Druck, wie der Fall des wegen Nötigung verurteilten Walliser Nationalrats Yannick Buttet zeigt. Er sei «über eine Frauenaffäre gestolpert», schreibt die «NZZ». Für «unangemessenes und übergriffiges Verhalten» sei der CVP-Politiker bekannt, schreibt die «TagesWoche». Ein «Affentheater» nennt es die «Weltwoche». Das schnelle Fazit: Seit #MeToo werden Opfer wahrgenommen und Täter zu Fall gebracht. Eine Meinung darüber, wann Flirten aufhört und Belästigung anfängt, hat jetzt jeder. Die einen sehen in der Sexismus-Debatte den freien Umgang zwischen den Geschlechtern gefährdet, andere wünschen sich einen «femininen Feminismus». Klar ist: #MeToo beschäftigt.

Inzwischen hat sich die Bewegung zu einer umfangreichen Diskussion über die Gleichberechtigung von Männern und Frauen entwickelt. Was erst wie eine Flutwelle durch das Internet schwappte und den angestauten Frust der Frauen in die Medien spülte, fand auch in der analogen Welt die nötigen institutionellen Akteurinnen und Akteure, um als Bewegung nicht an Nachdruck zu verlieren. Der US-Bundesstaat Kalifornien etwa will künftig per Gesetz mehr Frauen den Weg in die Führungsetage von Unternehmen ebnen. In Rumänien gibts Bussen bei «Grapschen».

Und in der Schweiz wird 2018 erstmals ernsthaft über eine Frauenquote im Bundesrat diskutiert. Ignazio Cassis empfiehlt überraschend deutlich, zwei Frauen in die Regierung zu wählen – was dem FDP-Aussenminister viel Kritik einbrachte. Es darf vermutet werden, ambitionierte Politiker versuchen gerade jetzt, ein Jahr vor den eidgenössischen Wahlen, mit feministischen Anliegen die weibliche Wählerschaft ins Boot zu holen. Dass heute mehr denn je mit Frauen Politik gemacht wird, ist eine Folge von #MeToo.

#MeToo befeuerte Debatten über Lohngleichheit, Vaterschaftsurlaub, Political Correctness.