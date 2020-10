Dramatischer Wettlauf mit der Zeit am Sehnsuchtsberg Kilimandscharo

Deutsche, Schweizer, Briten, Österreicher: Sie machten sich nach teilweise monatelanger Vorbereitung auf den Weg zum Uhuru-Gipfel, um sich einen Lebenstraum zu erfüllen. Einmal im Leben auf dem Kilimandscharo den weiten Blick über die Savanne geniessen - auf einem knapp 6000 Meter hohen Massiv. Sie zahlen viel Geld für den Aufstieg in der dünnen Luft, die schon so manchen Bergsteiger das Leben gekostet hat.

Es ist eine Art Sehnsuchtsort für viele Prominente: Auf kaum einem anderen Berg geben sich so viele von ihnen die Klinke der Berghütten in die Hand - oft verbunden mit einer Spendenaktion für einen guten Zweck. Die deutsche Schauspielerin Maria Furtwängler gehörte ebenso zu jenen, die sich diesen Traum erfüllten, wie die Unternehmerin Tina Voss oder Schauspielerin Jessica Biel. Denn die Gebirgsexpedition ist weitgehend eine Art Trekking durch Regenwald, Heidelandschaft und felsige Gebirgslandschaft - auch wenn die geringe Sauerstoffdichte in grosser Höhe viele Menschen zur vorzeitigen Umkehr zwingt. Ex-Tennisprofi Martina Navratilova erlebte das 2010.

Für die örtlichen Helfer und Träger bedeuten die jährlich zehntausende Bergsteigern auch eine Menge Jobs. Doch dann kam das Feuer und zerstörte erst mal alle Hoffnungen. Das flammende Fanal, das der Berg seit Tagen nun weithin sichtbar darstellt, kommt Tansanias Regierung kurz vor den Wahlen am 28. Oktober denkbar ungelegen. Denn die nun schon tagelang lodernden Flammen senden kaum eine positive Botschaft aus.

Zwar stellt Brandbekämpfung in grosser Höhe überall auf der Welt Probleme dar, aber Löschflugzeuge und -helikopter mit spezieller Ausrüstung könnten da schnell Abhilfe leisten. Doch die sind teuer und müssten erst mal aus dem Ausland geholt werden.

Stattdessen verwirren zunehmend widersprüchliche und auch restriktive Informationen der Behörden. Während es auch am Donnerstag noch keine offiziellen Behördenangaben zu Opfern gab, sprachen Ranger bereits inoffiziell von drei Toten und diversen Schwerverletzten. Dabei hatten die Behörden zunächst Bergsteigergruppen den Aufstieg über Alternativrouten genehmigt. Doch am Donnerstag hiess es für viele Touristengruppen nur noch: Rette sich, wer kann.

Eine Bergführerin mit einer Gruppe deutscher, österreichischer und Schweizer Touristen versandte dramatische Bilder von einer Landschaft in dichtem Rauch. Unklarheit bestand, über welche Route sichere Abstiege möglich sind.

"Das Feuer dehnt sich jetzt immer mehr aus", beobachtete der seit 15 Jahren an Afrikas höchstem Gebirgsmassiv lebende deutsche Bergführer Henning Schmidt. Das seit 30 Jahren in der Region forschende deutsche Biologen-Paar Claudia und Andreas Hemp schaute am Dienstag bestürzt auf Fotos seiner Messstation, die dem Brand zum Opfer gefallen ist. Die umgebenden Bäume deuteten darauf hin, dass die Flammen sehr schnell durch die Heidelandschaft des Kilimandscharo gewütet seien.