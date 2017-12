Die Berge, von denen hier die Rede ist, gehören zu einer seltenen Art: Sie sind vom Aussterben bedroht. Und das liegt nicht am Klimawandel. Einige Exemplare kann man noch im Erzgebirge in Sachsen an der Grenze zu Tschechien finden – in Privaträumen und in Museen.

Genauer gesagt, handelt es sich um Weihnachtsberge. Das sind vielgestaltige Landschaftsdarstellungen auf mehreren Ebenen. Eine Krippe bildet stets den Ausgangspunkt. Dazu kommen weitere biblische Szenen und schliesslich Heimatmotive inklusiv Bergwerk. Die Weihnachtsberge sind reinste Volkskunst. Aber selbst im Erzgebirge, der Hochburg für Weihnachtshandwerk, werden heute keine neuen Berge mehr errichtet, sondern nur alte wiederaufgebaut.

Lange Aufbauarbeit

Was heisst nur noch? Tobias Günther aus Crottendorf, das in der Nähe des Kur- und Wintersportortes Oberwiesenthal liegt, weiss, was das Errichten eines Weihnachtsbergs an Arbeitsstunden bedeutet. «Für den Aufbau brauche ich rund 14 Tage, denn es fallen immer kleinere und grössere Reparaturen an», erklärt er. Was vor allem am Alleinstellungsmerkmal dieser besonderen Berge liegt: Sie sind mechanisch. «Rund 80 Holzfiguren bewegen sich auf unserem Berg», erzählt Günther.