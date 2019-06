Dies sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall am Förmitzsee in Bayern berichtet.

Der 83-jährige Hundehalter war am Montagabend mit dem angeleinten Tier an dem See spazieren gegangen, als der Hund den Badegast aus noch ungeklärter Ursache anfiel und sich in dessen Arm verbiss. Mehrere Augenzeugen hatten laut Polizei versucht, das Tier von dem 49-Jährigen abzubringen.

Weil das nicht gelang, ging der Mann zurück in den See und drückte den Hund unter Wasser - bis das Tier ertrank. Das Opfer kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen den Hundehalter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.