Von Sidonia Küpfer und Jürg Krebs

Im Rückwärtsgang steuert der Umzugswagen auf die neue Liegenschaft Brandstrasse 31 in Schlieren zu, um kurz vor dem Eingang zu stoppen. Dann muss alles schnell gehen. Familie Bilalli hat genau zwei Stunden Zeit, um ihre Möbel in den zweiten Stock zu tragen. Danach muss sie den Weg frei machen. Denn im Zweistundentakt rollen Lieferwagen mit den neuen Mietern an. Die Vermieterin - die Firma Halter Immobilien - hat einen genauen Terminplan festgelegt. Bilallis gehören zu einer ganzen Heerschar neuer Mieter, die derzeit in Schlieren eintreffen.

Die fünfköpfige Familie Bilalli zieht von Dietikon nach Schlieren, weil sie hier eine grössere Wohnung gefunden hat. Die Schlieremer Stadtverwaltung rechnet mit 600 Personen, die rund um den offiziellen Zügeltermin, den 1. Oktober aber noch bis in den Dezember hinein Neuwohnung um Neuwohnung beziehen werden. Die Überbauung an der Brandstrasse ist eine von mehreren neuen Häusern. Damit nimmt die Einwohnerzahl der Stadt auf einen Schlag um knapp 5 Prozent auf weit über 14 500 Personen zu. Die Schlieremer Stadtregierung rechnet mit Tausenden zusätzlichen Einwohnern in den nächsten Jahren.

Nie mehr seit den 50er- und 60er -Jahren ist Schlieren so stark gewachen wie heute. Damals entstanden in der Ortschaft, ausgelöst durch akute Wohnungsnot, zahlreiche Genossenschaftssiedlungen. Von 1950 bis 1960 stieg die Schlieremer Bevölkerung von 5500 Personen auf deren 8000 an. Im Jahrzehnt darauf nochmals um knapp 3000 Personen. In den letzten 20 Jahren bewegte sich die Einwohnerzahl um 13 000 herum, steigt seit 2006 aber überdurchschnittlich an. Der Grund: Die Wohnungsnot in der Stadt Zürich beflügelt die Baubranche in der Agglomeration, namentlich in Schlieren. Noch in den nächsten ein, zwei Jahren werden bis zu 1000 neue Wohnungen entstehen.

«An den gängigen Umzugsterminen kommt massive Mehrarbeit auf uns zu», sagt Ruedi Benz von Halter Immobilien. An Ferien ist derzeit nicht zu denken. Bei einem Erstbezug, wie das für Benz in diesen Wochen im Färbi-Areal der Fall ist, müssen die Wohnungsübergaben gut geplant sein. Zu diesem Zeitpunkt sind die Wohnungsbesichtigungen bereits erledigt, die künftigen Mieter ausgesucht.

Seit Dienstag werden im Färbi-Areal innerhalb einer Woche rund 100 Wohnungen erstvermietet. Um all diese Wohnungsübergaben abwickeln zu können, ist Benz' Team fast die ganze Zeit vor Ort, er selbst hält derweil die Stellung im Büro.

Tashi Dowa, Liegenschaftenbewirtschafterin von Halter Immobilien, ist in Eile. Mit einem jungen Paar hetzt sie durch die noch unmöblierte Wohnung an der Brandstrasse. Für die Übergabe schauen die drei in jede Ecke, ob alles in Ordnung ist. Für die frisch vermählten Deborah und Gianluca Ticli ist es die erste gemeinsame Wohnung. Sie ziehen von Altstetten nach Schlieren. Schliesslich sind sie zufrieden und geben ihre Unterschrift. Auf Dowa warten bereits ungeduldig die Mieter der Nachbarwohnung. So geht es an diesem Tag im Halbstunden- und Stundentakt weiter.

Wo umgezogen wird, sind die Möbelpacker nicht weit. Und so profitieren die Limmattaler Umzugsunternehmen von der Schlieremer Einzugswelle. Wie Gerda Stoop vom ortsansässigen Umzugsunternehmen Vicentini AG erklärt, hätten die Neubauten dem Unternehmen einige neue Aufträge eingebracht: «Das spüren wir.» Da die Auslastung im September aber generell hoch sei, komme das Unternehmen an Kapazitätsgrenzen. Allerdings würden die Aufträge nicht nur auf den 1. Oktober hin erteilt, sondern auch für die kommenden Wochen, denn die Einzüge finden etappiert statt.

Beschäftigt sind nicht nur Schlieremer Firmen. Zuzüger würden oft Umzugsunternehmen des bisherigen Wohnorts beauftragen, heisst es bei der ebenfalls in Schlieren ansässigen Alexander Keller AG. Die Konzentration der Umzüge am 1. Oktober habe sich in den letzten Jahren abgeflacht, die Umzüge verteilten sich besser.

Mit einem Grossandrang rechnet auch die Schlieremer Einwohnerkontrolle. Die Stadt reagiert darauf mit einer entsprechenden Personaldisposition, wie der Schlieremer Geschäftsleiter Martin Studer erklärt. Die Verwaltung habe sich auf die Welle von Neuzuzügern vorbereitet. Es soll gesichert werden, dass die Schalter möglichst gut besetzt sind. Hilfspersonal anzustellen, komme aber nicht infrage, denn die Angestellten müssten über das nötige Fachwissen verfügen. «Vielleicht ist der Ansturm auf die Verwaltung wegen des gestaffelten Einzugs gar nicht so gross», hofft Studer.

Obwohl die Vermieter keiner Meldepflicht mehr unterliegen, würden einige von ihnen der Stadt Belegungs-Listen ihrer Liegenschaften zur Verfügung stellen. Anhand derer könne die Verwaltung nachvollziehen, wer sich allenfalls noch nicht gemeldet habe, so Studer: «Es ist gut möglich, dass nicht allen Umziehenden bewusst ist, dass sie sich anmelden müssen.» Die meisten der Zuzüger stammen aus dem Limmattal oder aus der Stadt Zürich, beispielsweise aus Altstetten, sagt Studer. Zudem gebe es auch Schlieremer die innerhalb der Stadt umziehen.

Das starke Bevölkerungswachstum - vorerst um 600 Personen - ist eine grosse Herausforderung, wie Stadtpräsident Peter Voser bereits bei früherer Gelegenheit ausführte. Der Zuzug neuer Einwohner ist nicht nur gesellschaftlich eine Herausforderung für die Stadt, sondern auch in Bezug auf die Infrastruktur, die für Millionen Franken der neuen Situation angepasst werden muss. Geld aber ist in Schlieren knapp.

Die gesellschaftliche Integration der Zuzüger beginnt bei der Anmeldung. Die neuen Schlieremerinnen und Schlieremer erhalten ein Willkommenspaket mit schriftlichen Informationen über Schlieren, mit einem Gratis-Abfallsack und einem Gratiseintritt ins Schwimmbad «Im Moos», wie Studer erklärt. Dann gebe es natürlich eine jährliche Neuzuzügerveranstaltung, bei der sich auch die Vereine vorstellten.

Daneben beschäftigen sich laut Studer alle Dienstabteilungen der Stadt Schlieren mit den neu entstehenden Quartieren. An Sitzungen werde die Entwicklung besprochen, um reagieren zu können, wenn etwas falsch läuft. So will die Stadt mit der rasanten Bevölkerungsentwicklung Schritt halten.

«Wichtigster Integrationsfaktor ist aber die Schule», erklärt Martin Studer. Am Schulschalter der Verwaltung lernten die Neuzuzüger das Schulsystem kennen. Die Schule leistet in dieser Hinsicht Integrationsarbeit. Die neuen Schülerinnen und Schüler stellen für die Stadt aber auch eine weitere Herausforderung dar: Nach den Herbstferien werden 18 neue Schüler aller Altersklassen in Schlieren zur Schule gehen, im November und Dezember folgen weitere 11, wie Sibylle Lucey, Abteilungsleiterin Bildung und Jugend in Schlieren, auf Anfrage berichtet. Wohl habe man mit einem Teil der Zuzüge gerechnet und diese bereits im Februar in der Klassenplanung berücksichtigt, so Lucey weiter. Handlungsbedarf habe sich nun aber in den fünften Klassen ergeben: «Hier verzeichnen wir sehr grosse Klassengrössen», so Lucey und erklärt, dass damit Klassen von 24 bis 26 Schülerinnen und Schülern gemeint seien. «Wir sind dabei, weitere Lösungen zu erarbeiten und allenfalls eine weitere Klasse zu eröffnen», so Lucey. Diese Situation könne die Kompromissfähigkeit der Eltern auf die Probe stellen: Denn nicht immer sei es möglich, die Neuzuzüger in die nächstgelegene Schule einzuteilen.

Sonja Aulbach wartet mit verschränkten Armen an der Brandstrasse auf ihren Freund Alexander Weiss. Auch sie beziehen eine der neuen Wohnungen. Von Schlieren kennt Aulbach nur gerade den nahen Bahnhof und - ihr neues Zuhause. Sie stammt aus Dielsdorf, arbeitet aber in Zürich im Gastgewerbe. Die Wohnung in Schlieren hat sie ausgesucht, damit sie spätabends nicht mehr einen so langen Heimweg antreten muss. Dank guter Verbindung mit dem öffentlichen Verkehr ist Schlieren für sie ideal gelegen.